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Рефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ

Англия
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Судья Майкл Солсбери не примет участия в следующем туре Премьер-лиги

Рефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Во втором тайме матча 30-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" прошел спорный эпизод. Игрок "Брайтона" Каору Митома упал в штрафной площадке "шпор" после контакта с защитником Пьером-Эмилем Хёйбьергом. Эпизод остался без судейского внимания.

Глава PGMOL, которая занимается контролем судейства, связался с высокопоставленными чиновниками "Брайтона", чтобы признать ошибку, пишет BBC.

Рефери, руководивший VAR в этом матче, не будет участвовать в следующем туре соревнований. Главный судья этого матча как раз станет официальным представителем ВАР в субботнем противостоянии "Вулверхэмптона" и "Брентфорда".

К слову, поединок был насыщен на события. Главный судья удалил тренеров обеих команд после небольшого столкновения между тренерскими штабами. После просмотра ВАР были отменены два взятия ворот "Брайтона".

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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