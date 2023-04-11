Рефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ

Во втором тайме матча 30-го тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" прошел спорный эпизод. Игрок "Брайтона" Каору Митома упал в штрафной площадке "шпор" после контакта с защитником Пьером-Эмилем Хёйбьергом. Эпизод остался без судейского внимания.

Глава PGMOL, которая занимается контролем судейства, связался с высокопоставленными чиновниками "Брайтона", чтобы признать ошибку, пишет BBC.

Рефери, руководивший VAR в этом матче, не будет участвовать в следующем туре соревнований. Главный судья этого матча как раз станет официальным представителем ВАР в субботнем противостоянии "Вулверхэмптона" и "Брентфорда".

К слову, поединок был насыщен на события. Главный судья удалил тренеров обеих команд после небольшого столкновения между тренерскими штабами. После просмотра ВАР были отменены два взятия ворот "Брайтона".

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма".