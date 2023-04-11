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Рефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ
Судья Майкл Солсбери не примет участия в следующем туре Премьер-лиги
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Во втором тайме матча 30-го тура английской Премьер-лиги
Глава PGMOL, которая занимается контролем судейства, связался с высокопоставленными чиновниками "Брайтона", чтобы признать ошибку, пишет BBC.
Рефери, руководивший VAR в этом матче, не будет участвовать в следующем туре соревнований. Главный судья этого матча как раз станет официальным представителем ВАР в субботнем противостоянии "Вулверхэмптона" и "Брентфорда".
К слову, поединок был насыщен на события. Главный судья удалил тренеров обеих команд после небольшого столкновения между тренерскими штабами. После просмотра ВАР были отменены два взятия ворот "Брайтона".
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма".
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