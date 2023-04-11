  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Претенденты на покупку МЮ возмущены тем, что до сих пор нет ответа на предложения
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Претенденты на покупку МЮ возмущены тем, что до сих пор нет ответа на предложения

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Глейзеры не спешат продавать

Претенденты на покупку МЮ возмущены тем, что до сих пор нет ответа на предложения

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Новина українською

Некоторые претенденты на покупку "Манчестер Юнайтед" в недоумении, так как от клуба нет обратной связи по поводу их предложений, сообщает The Independent. Дедлайн стоял на 24-е марта и предполагалось, что ответ поступит в течение 7 дней.

Читайте также МЮ скоро начнет переговоры с Рашфордом

Однако, ответы так и не поступили. Считается, что Глейзеры отреагируют до конца недели.

При этом неизвестно, устроят ли владельцы третий тур приема заявок или начнут переговоры с одной из групп, чье предложение соответствует максимальному количеству требований.

Читайте также Магуайр: В МЮ 4 защитника мирового уровня: Варан, Мартинес, Линделеф. Если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе

Ожидается, что владельцы все же хотят выручить 6 миллиардов фунтов с продажи клуба и это будет ключевым требованием при отборе заявок.

По теме
yellow-arrow
Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
yellow-arrow
Рефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ
yellow-arrow
Экс-кипер МЮ взял пенальти на 90+7' и позволил клубу звезды Голливуда стать лидером 5-го дивизиона Англии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
independent.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде