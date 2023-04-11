Претенденты на покупку МЮ возмущены тем, что до сих пор нет ответа на предложения

Некоторые претенденты на покупку "Манчестер Юнайтед" в недоумении, так как от клуба нет обратной связи по поводу их предложений, сообщает The Independent. Дедлайн стоял на 24-е марта и предполагалось, что ответ поступит в течение 7 дней.

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Однако, ответы так и не поступили. Считается, что Глейзеры отреагируют до конца недели.

При этом неизвестно, устроят ли владельцы третий тур приема заявок или начнут переговоры с одной из групп, чье предложение соответствует максимальному количеству требований.

Ожидается, что владельцы все же хотят выручить 6 миллиардов фунтов с продажи клуба и это будет ключевым требованием при отборе заявок.