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Ливерпуль покинул гонку за Беллингемом. Известно сколько Боруссия Д просит за полузащитника
Слишком дорого обойдется
Фото: MARCA
"Ливерпуль" покинул гонку за полузащитником "Боруссии Дортмунд" Джудом Беллингемом. "Красные" не хотят платить так много за 19-летнего англичанина.
Сообщается, что "Боруссия" хочет за полузащитника 135 миллионов фунтов + бонусы. Такой крупный трансфер ограничил бы ресурс для перестройки "Ливерпуля" Юргеном, которая планируется следующим летом.
Интерес к Беллингему сохраняют "Реал", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Челси".
Ранее сообщалось, что "Мадрид" и "Сити" – фавориты. При этом подписание полузащитника будет зависеть от того, продлит ли контракт Лука Модрич.
В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" Д 37 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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