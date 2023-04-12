  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль покинул гонку за Беллингемом. Известно сколько Боруссия Д просит за полузащитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль покинул гонку за Беллингемом. Известно сколько Боруссия Д просит за полузащитника

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Слишком дорого обойдется

Ливерпуль покинул гонку за Беллингемом. Известно сколько Боруссия Д просит за полузащитника

Фото: MARCA

Новина українською

"Ливерпуль" покинул гонку за полузащитником "Боруссии Дортмунд" Джудом Беллингемом. "Красные" не хотят платить так много за 19-летнего англичанина.

Сообщается, что "Боруссия" хочет за полузащитника 135 миллионов фунтов + бонусы. Такой крупный трансфер ограничил бы ресурс для перестройки "Ливерпуля" Юргеном, которая планируется следующим летом.

Интерес к Беллингему сохраняют "Реал", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Челси".

Ранее сообщалось, что "Мадрид" и "Сити" – фавориты. При этом подписание полузащитника будет зависеть от того, продлит ли контракт Лука Модрич.

В этом сезоне Беллингем провел за "Боруссию" Д 37 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
yellow-arrow
Претенденты на покупку МЮ возмущены тем, что до сих пор нет ответа на предложения
yellow-arrow
Рефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theguardian.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде