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Ман Сити владел мячом в матче с Баварией 44.6% времени. Это худшее владение горожан на Этихаде с момента прихода Гвардиолы в клуб
Не помешало разгромить команду Тухеля
Фото: twitter.com/ManCity
"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горожане" владели мячом "всего" 44,6% игрового времени.
Это худший показатель на домашней арене "Ман Сити" с момента прихода Пепа Гвардиолы в клуб в 2016-м.
Ответный поединок состоится 19-го апреля на Альянц Арене.
Напомним, что с момента прихода Гвардиолы в клуб "Сити" лишь дважды выходил в полуфинал: один раз в прошлом году (уступили "Реалу") и один раз в сезоне-2020/2021, когда проиграли в финале "Челси".
Manchester City had 44.6% of possession against Bayern Munich, the least possession they have had at the Etihad since Pep Guardiola took charge.— Statman Dave (@StatmanDave) April 11, 2023
A different approach. ???? pic.twitter.com/hTXSSekrkC
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