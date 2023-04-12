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Ман Сити владел мячом в матче с Баварией 44.6% времени. Это худшее владение горожан на Этихаде с момента прихода Гвардиолы в клуб

Англия
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Не помешало разгромить команду Тухеля

Ман Сити владел мячом в матче с Баварией 44.6% времени. Это худшее владение горожан на Этихаде с момента прихода Гвардиолы в клуб

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горожане" владели мячом "всего" 44,6% игрового времени.

Это худший показатель на домашней арене "Ман Сити" с момента прихода Пепа Гвардиолы в клуб в 2016-м.

Ответный поединок состоится 19-го апреля на Альянц Арене.

Напомним, что с момента прихода Гвардиолы в клуб "Сити" лишь дважды выходил в полуфинал: один раз в прошлом году (уступили "Реалу") и один раз в сезоне-2020/2021, когда проиграли в финале "Челси".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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