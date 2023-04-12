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Очень оборонительно: известен предполагаемый состав Челси на матч против Реала
Лэмпард страхуется
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Стал известен предполагаемый состав "Челси" на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Фрэнк Лэмпард использует схему с пятью защитниками.
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Вероятно, Мудрик получит шанс во втором тайме, когда оборона "Мадрида" устанет.
Поединок начнется в 22:00. Ответная встреча состоится 18-го апреля на Стэмфорд Бридж.
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