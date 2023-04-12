Очень оборонительно: известен предполагаемый состав Челси на матч против Реала

Стал известен предполагаемый состав "Челси" на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Фрэнк Лэмпард использует схему с пятью защитниками.

Крупнейший телеграм-канал о "синих" на украинском языке сообщает , что "Челси" выйдет на гостевой поединок по схеме 5-3-2. В обороне сыграют Чилвелл, Кулибали, Силва, Фофана и Джеймс. В средней линии с первых минут начнут Ковачич, Энцо и Канте, а в атаке вместе выйдут Стерлинг и Хаверц. На воротах по обычаю последних месяцев сыграет Кепа.

Вероятно, Мудрик получит шанс во втором тайме, когда оборона "Мадрида" устанет.

Поединок начнется в 22:00. Ответная встреча состоится 18-го апреля на Стэмфорд Бридж.