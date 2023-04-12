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Манчестер Юнайтед потерял Рашфорда на несколько матчей из-за травмы
Проблемы перед важным отрезком сезона
фото - Getty Images
Маркус Рашфорд не поможет "Манчестер Юнайтед" в ближайших матчах из-за повреждения. Англичанин получил травму в матче против "Эвертона" (2:0) 8-го апреля.
Футболист вернется к концу сезона.
Рашфорд провел за "МЮ" 47 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.
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Завтра "МЮ" предстоит сыграть с "Севильей" в 1/4 финала Лиги Европы. Клуб идет на 4-м месте в АПЛ с 56-ю очками после 29 туров.
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Источник:manutd.com
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