Челси не смог забить в 4-х матчах подряд впервые за 30 лет

"Челси" уступил "Реалу" (0:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Этот матч стал четвертым подряд, в котором "синие" не смогли поразить ворота соперника.

Ответный матч на Стэмфорд Бридж пройдет 18-го апреля.

Ранее "Челси" уже не смог забить против "Астон Виллы" (0:2), "Ливерпуля" (0:0) и "Вулверхэмптона" (0:1).

За эти матчи в "Челси" сменилось три менеджера: Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.

"Челси" идет в АПЛ на 11-м месте, набрав 39 очков после 30 туров. До конца чемпионата осталось 8 туров.

Chelsea have failed to score in four consecutive games for the first time since December 1993:



◉ 0 vs. Aston Villa

◉ 0 vs. Liverpool

◉ 0 vs. Wolves

◉ 0 vs. Real Madrid



Firing blanks. #UCL pic.twitter.com/B8SkdkxbeT