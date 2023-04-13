Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси не смог забить в 4-х матчах подряд впервые за 30 лет
В этих четырех матчах сменилось три менеджера
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
"Челси" уступил "Реалу" (0:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Этот матч стал четвертым подряд, в котором "синие" не смогли поразить ворота соперника.
Ответный матч на Стэмфорд Бридж пройдет 18-го апреля.
Ранее "Челси" уже не смог забить против "Астон Виллы" (0:2), "Ливерпуля" (0:0) и "Вулверхэмптона" (0:1).
За эти матчи в "Челси" сменилось три менеджера: Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.
"Челси" идет в АПЛ на 11-м месте, набрав 39 очков после 30 туров. До конца чемпионата осталось 8 туров.
Chelsea have failed to score in four consecutive games for the first time since December 1993:— Squawka (@Squawka) April 12, 2023
◉ 0 vs. Aston Villa
◉ 0 vs. Liverpool
◉ 0 vs. Wolves
◉ 0 vs. Real Madrid
Firing blanks. #UCL pic.twitter.com/B8SkdkxbeT
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Караваев интересен нескольким клубам из Европы и двум командам УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Де Брюйне: Если бы я сделал такое, как Холанд, то попал бы в больницу Саутгемптона
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:47 Зарубежные Анчелотти о матче с Челси: У меня на 20 лет больше опыта чем у Лэмпарда, но он не так важен. Фрэнк знает, что может произойти в таких матчах
- 15:08 Зарубежные Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику
- 16:38 Зарубежные Испытания для ПСЖ и Реала, ожидания от Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных