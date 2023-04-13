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Челси не смог забить в 4-х матчах подряд впервые за 30 лет

Англия
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В этих четырех матчах сменилось три менеджера

Челси не смог забить в 4-х матчах подряд впервые за 30 лет

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Челси" уступил "Реалу" (0:2) в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Этот матч стал четвертым подряд, в котором "синие" не смогли поразить ворота соперника.

Ответный матч на Стэмфорд Бридж пройдет 18-го апреля.

Ранее "Челси" уже не смог забить против "Астон Виллы" (0:2), "Ливерпуля" (0:0) и "Вулверхэмптона" (0:1).

За эти матчи в "Челси" сменилось три менеджера: Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.

"Челси" идет в АПЛ на 11-м месте, набрав 39 очков после 30 туров. До конца чемпионата осталось 8 туров.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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