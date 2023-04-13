Источник назвал основного претендента на пост наставника Тоттенхэма

Наставник "Бернли" Венсан Компани может возглавить "Тоттенхэм", сообщает The Sun.

По информации издания, 37-летний бельгийский специалист является приоритетным вариантом для лондонского клуба. Отметим, что в нынешнем сезоне Компани удалось досрочно вернуть "Бернли" в АПЛ из Чемпионшипа.

Читайте также Венсан Компани вернул Бернли в АПЛ

В марте "шпоры" прекратили сотрудничество с Антонио Конте. До конца сезона команду будет тренировать Кристиан Стеллини.

"Тоттенхэм" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 30 матчах.