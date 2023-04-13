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Источник назвал основного претендента на пост наставника Тоттенхэма
Он досрочно вернул "Бернли" в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Бернли" Венсан Компани может возглавить "Тоттенхэм", сообщает The Sun.
По информации издания, 37-летний бельгийский специалист является приоритетным вариантом для лондонского клуба. Отметим, что в нынешнем сезоне Компани удалось досрочно вернуть "Бернли" в АПЛ из Чемпионшипа.
В марте "шпоры"
"Тоттенхэм" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 30 матчах.
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