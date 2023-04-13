  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Источник назвал основного претендента на пост наставника Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник назвал основного претендента на пост наставника Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Он досрочно вернул "Бернли" в АПЛ

Источник назвал основного претендента на пост наставника Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Бернли" Венсан Компани может возглавить "Тоттенхэм", сообщает The Sun.

По информации издания, 37-летний бельгийский специалист является приоритетным вариантом для лондонского клуба. Отметим, что в нынешнем сезоне Компани удалось досрочно вернуть "Бернли" в АПЛ из Чемпионшипа.

Читайте такжеВенсан Компани вернул Бернли в АПЛ

В марте "шпоры" прекратили сотрудничество с Антонио Конте. До конца сезона команду будет тренировать Кристиан Стеллини.

"Тоттенхэм" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка в 30 матчах.

Читайте такжеРефери, работавший на ВАР в матче Тоттенхэм - Брайтон, отстранен на следующий тур АПЛ

По теме
yellow-arrow
"У Мудрика есть все, чтобы стать звездой АПЛ". Де Дзерби верит в украинца
yellow-arrow
Челси не смог забить в 4-х матчах подряд впервые за 30 лет
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед потерял Рашфорда на несколько матчей из-за травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Венсан Компани Тоттенхэм (Лондон) Бернли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде