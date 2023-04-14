Гвардиола: Арсенал лучше нас. Если мы проиграем в оставшихся матчах, мы не станем чемпионами

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке с "Арсеналом". Он считает, что его команда не имеет права проигрывать.

"Нам помогают стабильность и тот факт, что мы выигрываем матчи. Ранее в этом сезоне нам это не удавалось. Наши хорошие матчи были действительно, по-настоящему хорошими, но мы не были последовательны. Все знают, что если мы проиграем (в оставшихся матчах), то не выиграем титул, поэтому детали – это самое важное. Завтра будет то же самое: если мы проиграем, то не станем чемпионами. Если победим, то останемся в борьбе. Нельзя забывать, что мы отстаем от "Арсенала" на 6 очков, а эта команда крайне редко теряла очки на протяжении этого сезона. Кроме того, они проводят по одному матчу в неделю, у них есть время на восстановление и анализ.

Наша проблема заключается в том, что до сих пор "Арсенал" был великолепен. Они действительно хороши, но мы тоже неплохо выступали. Я бы не сказал, что это катастрофа. Мы все еще в борьбе, но есть команда, которая лучше нас. Нужно принимать и признавать это, а потом двигаться дальше.

Честно говоря, я не знаю (повлияет ли на борьбу за титул расписание "Арсенала"). Иногда у меня будет матч каждые четыре дня. У "Ман Сити" есть ритм, это помогает. Мы будем до конца выступать во многих турнирах, и это помогает нам. Иногда мы теряем ритм, когда между матчами неделя. Когда мы играем в субботу и во вторник, игроки максимально сконцентрированы. Если у нас будет неделя или два дня выходных, мы потеряем этот ритм. Спустя 6-7 недель борьба закончится. А сейчас игроки сделают все, чтобы продолжать в том же духе", – сказал тренер "Сити".

Завтра, 15-го апреля, "Манчестер Сити" сыграет в АПЛ с "Лестером". "Арсеналу" же предстоит сыграть 16-го с "Вест Хэмом".