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У Лисандро перелом после матча с Севильей в Лиге Европы
Игроку помогали покинуть поле футболисты "Севильи"
Фото: twitter.com/ManUtd
У Лисандро Мартинеса обнаружили перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Защитник "Манчестер Юнайтед" ушел с поля на 90-ой минуте матча с "Севильей" (2:2).
Под руки Мартинеса провели аргентинцы "Севильи" Маркос Акунья и Гонсало Монтьель. Спустя две минуты Магуайр переправил мяч в свои ворота и "Юнайтед" пропустил второй мяч в поединке.
"МЮ" ещё не принял решение о том, нужна игроку операция или стоит дать кости зажить самостоятельно.
В этом сезоне Лисандро провел за "Юнайтед" 45 матчей и забил 1 гол.
Lisandro Martinez tiene fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Falta saber si necesita ser operado o es mejor esperar a que el hueso suelde solo. pic.twitter.com/M6op6ccxCZ— Esteban Edul (@estebanedul) April 14, 2023
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