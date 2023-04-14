У Лисандро перелом после матча с Севильей в Лиге Европы

У Лисандро Мартинеса обнаружили перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Защитник "Манчестер Юнайтед" ушел с поля на 90-ой минуте матча с "Севильей" (2:2).

Под руки Мартинеса провели аргентинцы "Севильи" Маркос Акунья и Гонсало Монтьель. Спустя две минуты Магуайр переправил мяч в свои ворота и "Юнайтед" пропустил второй мяч в поединке.

"МЮ" ещё не принял решение о том, нужна игроку операция или стоит дать кости зажить самостоятельно.

В этом сезоне Лисандро провел за "Юнайтед" 45 матчей и забил 1 гол.