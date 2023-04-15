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Официально: Лисандро пропустит остаток сезона Манчестер Юнайтед из-за травмы. Известны сроки восстановления Варана
Проблемы для тен Хага
MI News/NurPhoto via Getty Images
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона из-за травмы плюсневой кости стопы, полученной в матче с "Севильей" (2:2) в Лиге Европы. Он полностью восстановиться к началу следующего сезона.
Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Его заменили в перерыве матча 1/4 финала Лиги Европы, в то время как Лисандро получил свое повреждение на 90-ой минуте. Защитнику помогли покинуть поле аргентинцы из команды противника.
В "Юнайтед" в центре защиты могут сыграть Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Теден Менги и Филл Джонс.
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Лисандро Мартинес провел за "Юнайтед" 45 матчей и забил 1 гол.
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