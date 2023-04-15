  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Лисандро пропустит остаток сезона Манчестер Юнайтед из-за травмы. Известны сроки восстановления Варана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Лисандро пропустит остаток сезона Манчестер Юнайтед из-за травмы. Известны сроки восстановления Варана

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Проблемы для тен Хага

Официально: Лисандро пропустит остаток сезона Манчестер Юнайтед из-за травмы. Известны сроки восстановления Варана

MI News/NurPhoto via Getty Images

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона из-за травмы плюсневой кости стопы, полученной в матче с "Севильей" (2:2) в Лиге Европы. Он полностью восстановиться к началу следующего сезона.

Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Его заменили в перерыве матча 1/4 финала Лиги Европы, в то время как Лисандро получил свое повреждение на 90-ой минуте. Защитнику помогли покинуть поле аргентинцы из команды противника.

В "Юнайтед" в центре защиты могут сыграть Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Теден Менги и Филл Джонс.

Читайте также В Юнайтед не удовлетворены оборонительными навыками Магуайра

Лисандро Мартинес провел за "Юнайтед" 45 матчей и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Клопп о Беллингеме: Не можем злиться, если кого-то не получаем. Смотреть, как другие команды усиливаются, не весело, но это жизнь
yellow-arrow
Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023
yellow-arrow
Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде