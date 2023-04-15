Официально: Лисандро пропустит остаток сезона Манчестер Юнайтед из-за травмы. Известны сроки восстановления Варана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона из-за травмы плюсневой кости стопы, полученной в матче с "Севильей" (2:2) в Лиге Европы. Он полностью восстановиться к началу следующего сезона.

Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Его заменили в перерыве матча 1/4 финала Лиги Европы, в то время как Лисандро получил свое повреждение на 90-ой минуте. Защитнику помогли покинуть поле аргентинцы из команды противника.

В "Юнайтед" в центре защиты могут сыграть Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Теден Менги и Филл Джонс.

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Лисандро Мартинес провел за "Юнайтед" 45 матчей и забил 1 гол.