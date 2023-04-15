Клопп о Беллингеме: Не можем злиться, если кого-то не получаем. Смотреть, как другие команды усиливаются, не весело, но это жизнь

Юрген Клопп прокомментировал то, что "Ливерпуль" выбыл из гонки за Джудом Беллингемом. После чемпионата мира в Катаре "красные" считались главным претендентом на хавбека "Боруссии" Дортмунд.

Напомним, что ранее стало известно, что "Ливерпуль" больше не претендует на Джуда. Клуб не готов платить за него 135 миллионов евро, так как это ограничит бюджет на перестройку команды.

"Цены меняются со временем. Мы должны принимать решения в пользу клуба. Мы не можем злиться, если мы кого-то не получаем. Мы должны разобраться. Смотреть, как другие команды усиливаются, не весело, но это жизнь. Мы работаем с этим", – сказал главный тренер "красных".

Главными претендентами на Джуда считаются "Реал" и "Ман Сити". При этом, "горожане" предлагают больше как за самого игрока, так и более привлекательный контракт. Беллингем отдает предпочтение "Мадриду".

За игрока также поборются "Челси" и "ПСЖ".