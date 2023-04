Клопп о Беллингеме: Не можем злиться, если кого-то не получаем. Смотреть, как другие команды усиливаются, не весело, но это жизнь

Юрген Клопп прокомментировал то, что "Ливерпуль" выбыл из гонки за Джудом Беллингемом. После чемпионата мира в Катаре "красные" считались главным претендентом на хавбека "Боруссии" Дортмунд.

Напомним, что ранее стало известно, что "Ливерпуль" больше не претендует на Джуда. Клуб не готов платить за него 135 миллионов евро, так как это ограничит бюджет на перестройку команды.

Главными претендентами на Джуда считаются "Реал" и "Ман Сити". При этом, "горожане" предлагают больше как за самого игрока, так и более привлекательный контракт. Беллингем отдает предпочтение "Мадриду".

За игрока также поборются "Челси" и "ПСЖ".

Klopp on Bellingham: “Prices change over time. We have to make decisions for the club. We cannot be angry if we don't get someone”. ???? #LFC



“We have to sort it. It's not fun watching other teams strengthen - but it's life. We work with it”, via @AnfieldWatch. pic.twitter.com/bt1UMkvJvF