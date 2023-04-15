Гвардиола нагрубил журналисту после вопроса о переходе Беллингема

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола жёстко ответил журналисту, который спросил о шансах на трансфер полузащитника "Дортмунда" Джуда Беллингема.

"На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий", - сказал тренер.

Напомним, ранее стало известно, что "Ливерпуль" вышел из гонки за переход Беллингема. Также полузащитником интересуются "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

В текущем сезоне 19-летний Беллингем провёл за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.