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Гвардиола нагрубил журналисту после вопроса о переходе Беллингема

Англия
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Коуч посчитал этот вопрос неуместным

Гвардиола нагрубил журналисту после вопроса о переходе Беллингема

Фото: Getty Images

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола жёстко ответил журналисту, который спросил о шансах на трансфер полузащитника "Дортмунда" Джуда Беллингема.

"На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий", - сказал тренер.

Напомним, ранее стало известно, что "Ливерпуль" вышел из гонки за переход Беллингема. Также полузащитником интересуются "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

В текущем сезоне 19-летний Беллингем провёл за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Джуд Беллингем
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Источник:
Sky Sports

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