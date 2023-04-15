Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола нагрубил журналисту после вопроса о переходе Беллингема
Коуч посчитал этот вопрос неуместным
Фото: Getty Images
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола жёстко ответил журналисту, который спросил о шансах на трансфер полузащитника "Дортмунда" Джуда Беллингема.
"На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий", - сказал тренер.
Напомним, ранее стало известно, что "Ливерпуль" вышел из гонки за переход Беллингема. Также полузащитником интересуются "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".
В текущем сезоне 19-летний Беллингем провёл за "Боруссию" 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.
Популярное сейчас
- Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля
- Судейский эксперт об эпизоде в матче Минай - Кривбасс: Кравчук смял Микитишина. Это нарушение правил
- В Польше похоронили добровольца, командира взвода Иностранного легиона ВСУ Михала Журека
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО