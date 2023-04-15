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Клопп: На рынке есть 12 полузащитников, которые интересуют Ливерпуль

Англия
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У "мерсисайдцев" разгулялся аппетит

Клопп: На рынке есть 12 полузащитников, которые интересуют Ливерпуль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал планы клуба на следующее трансферное окно:

“На рынке есть, возможно, 12 полузащитников, которые нас интересуют… Так что это хорошо. Я надеюсь, что мы подпишем некоторых из них”, - заявил немец.

Наставник добавил, что у "Ливерпуля" меньшие возможности тратить деньги, чем у некоторых других клубов.

“Решение по бюджету принимается владельцами, а другие решения принимаются нами. Если бюджет небольшой, то мы должны делать то, что можем. Другие клубы в некоторых ситуациях могут потратить больше, чем мы. Это очевидно”, - добавил Клопп.

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Отметим, что в этом сезоне за два трансферных окна "Ливерпуль" потратил на покупку игроков 137 миллионов евро.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Fabrizio Romano

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