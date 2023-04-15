Артета: Моя цель - вернуть клуб туда, где он должен быть, бороться за все трофеи

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ, заявив, что выигрыш трофеев является целью его работы во главе "канониров":

"Предвидел ли я, что "Арсенал" будет бороться за титул перед стартом сезона? Да. Вы идёте день за днём. Так много всего происходит каждый божий день, каждый месяц. Вы не можете видеть будущее. Моей целью, когда я взялся за эту работу, было вернуть клуб туда, где он должен быть, бороться за все трофеи, которые можно выиграть на высшем уровне. Это то, что мы пытаемся сделать.

Опережаем ли мы график? Мы довольны тем, где сейчас находимся. Теперь мы должны закончить работу, потребовав от каждого ещё по чуть-чуть", - говорит тренер.