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Тен Хаг: МЮ нужен нападающий, который забивает голы и прессингует

Англия
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Пока форварды "красных дьяволов" не впечатляют

Тен Хаг: МЮ нужен нападающий, который забивает голы и прессингует

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал, почему “манкунианцы” должны приобрести центрального нападающего.

“Конечно, все на поле имеют разные задачи, но для форварда главное – забивать голы любым способом. Это самое важное.

Нам нужен нападающий, забивающий голы, потому что наша команда имеет возможность доставлять мячи в штрафную, поэтому нам нужен тот, кто будет завершать моменты.

Мы должны построить новое будущее, и нам нужен нападающий, который не только забивает голы, но и вносит свой вклад, очень хорошо совмещая игру в атаке и прессинг, что очень важно для нас”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что в этом сезоне у МЮ номинально было три центрфорвада. Криштиану Роналду забил три гола, Ваут Вехгорст – два и Антони Марсьяль – семь.

Лучшим бомбардиром “манкунинацев” является Маркус Рашфорд, который в основном играет на позиции вингера, однако изредка выходит на острие атаки. Всего в его активе 28 голов во всех турнирах.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
SkySports

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