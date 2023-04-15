Тен Хаг: МЮ нужен нападающий, который забивает голы и прессингует

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал, почему “манкунианцы” должны приобрести центрального нападающего.

“Конечно, все на поле имеют разные задачи, но для форварда главное – забивать голы любым способом. Это самое важное.

Нам нужен нападающий, забивающий голы, потому что наша команда имеет возможность доставлять мячи в штрафную, поэтому нам нужен тот, кто будет завершать моменты.

Мы должны построить новое будущее, и нам нужен нападающий, который не только забивает голы, но и вносит свой вклад, очень хорошо совмещая игру в атаке и прессинг, что очень важно для нас”, - сказал тен Хаг.