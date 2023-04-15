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Манчестер Сити - Лестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Кто остановит машину Хосепа Гвардиолы?

Манчестер Сити - Лестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В последних пяти матчах "Ман Сити" не забивает менее трех голов. Три пропустила только "Бавария" в недавнем матче Лиги чемпионов, другие соперники "горожан" вытаскивали мяч из сетки собственных ворот еще чаще. В преддверии ответного матча ЛЧ против мюнхенцев подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с кризисным "Лестером": "лисицы" проиграли три матча подряд и в целом не знают побед с февраля.

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Чемпионат Англии 31-й тур
15 апреля. Начало в 19:30
"Манчестер Сити" - "Лестер Сити"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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