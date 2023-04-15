Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Лестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кто остановит машину Хосепа Гвардиолы?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последних пяти матчах "Ман Сити" не забивает менее трех голов. Три пропустила только "Бавария" в недавнем матче Лиги чемпионов, другие соперники "горожан" вытаскивали мяч из сетки собственных ворот еще чаще. В преддверии ответного матча ЛЧ против мюнхенцев подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с кризисным "Лестером": "лисицы" проиграли три матча подряд и в целом не знают побед с февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Англии 31-й тур
15 апреля. Начало в 19:30
"Манчестер Сити" - "Лестер Сити"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Популярное сейчас
- Спутал берега. Как Министр спорта воюет не за тех
- О дерби Краснограда в Лиге Чемпионов и алмазе, который нашел Шахтер. Влог Роберто Моралеса
- Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля
- Очень оборонительно: известен предполагаемый состав Челси на матч против Реала
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО