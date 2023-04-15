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Тен Хаг: Нам нужен нападающий, который забивает голы
Коуч недоволен текущим положением дел
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявил, что команде нужен новый нападающий.
"Конечно, у всех на поле разные задачи, но для форварда главное — забивать голы любым способом. Это важнее всего. Нам нужен нападающий, который забивает голы, потому что у нашей команды есть возможность доставлять мячи в штрафную, поэтому нам нужен тот, кто будет завершать моменты.
Мы должны построить новое будущее, и нам нужен нападающий, который не только забивает голы, но и вносит свой вклад, очень хорошо сочетая игру в атаке и прессинг, что очень важно для нас", - сказал коуч.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает четвёртое место, набрав 56 очков в 29 матчах.
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