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Лэмпард: Фанаты Челси придут во вторник, чтобы увидеть, как команда делает все возможное
Коуч "пенсионеров" о домашнем поражении
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал
"Я разочарован на всех уровнях. Лучшая команда победила. Они могли выиграть с большим преимуществом. Они играли как команда. Они вместе долгое время.
Нам не хватило всех основных составляющих футбола – сражаться, бежать. Это не вопрос самоотдачи. Во вторник у нас большая игра против "Реала". Нет смысла быть слишком подавленным, но мы должны понять, почему это произошло.
Как команда мы сегодня были неготовы. Как нам скорее стать лучше? Для меня это основы футбола. В футболе история может измениться очень быстро. "Реал" в Лиге чемпионов – это вершина футбола. Есть вещи, которые скажу игрокам, но не скажу публично. Фанаты "Челси" придут на стадион во вторник, чтобы увидеть, как команда делает все возможное, чтобы изменить ситуацию, - рассказал коуч "пенсионеров".
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