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Гвардиола: Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды

Англия
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Коуч считает нападающего лучшим

Гвардиола: Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды

Фото: https://twitter.com/ManCity

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий о результативности нападающего Эрлинга Холанда после его дубля в ворота "Лестера" в матче 31-го тура чемпионата Англии.

"Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды, потому что это будет означать, что он забьёт все голы и поможет нам. Но я думаю, что он хочет выигрывать титулы. Какой была его реакция на замену? Великолепной, как всегда", - сказал коуч.

Напомним, на счету Холанда в нынешнем сезоне АПЛ 32 гола и пять ассистов в 28 матчах. "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" на три очка.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
BBC

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