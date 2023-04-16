Гвардиола: Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий о результативности нападающего Эрлинга Холанда после его дубля в ворота "Лестера" в матче 31-го тура чемпионата Англии.

"Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды, потому что это будет означать, что он забьёт все голы и поможет нам. Но я думаю, что он хочет выигрывать титулы. Какой была его реакция на замену? Великолепной, как всегда", - сказал коуч.

Напомним, на счету Холанда в нынешнем сезоне АПЛ 32 гола и пять ассистов в 28 матчах. "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" на три очка.