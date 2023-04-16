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Гвардиола: Мы едем в Германию, чтобы добиться чего-то уникального и выйти в полуфинал ЛЧ

Англия
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Коуч понимает, что встреча будет тяжелой

Гвардиола: Мы едем в Германию, чтобы добиться чего-то уникального и выйти в полуфинал ЛЧ

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией".

"Это действительно сложный соперник. Мы едем туда, чтобы добиться чего-то уникального, чтобы выйти в полуфинал… Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжёлые моменты, которые у нас будут", - сказал тренер.

Ответный матч между "Баварией" и "Манчестер Сити" состоится 19 апреля, начало – в 22:00. Напомним, первый матч завершился разгромной победой "горожан" со счётом 3:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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