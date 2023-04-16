Гвардиола: Мы едем в Германию, чтобы добиться чего-то уникального и выйти в полуфинал ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Баварией".

"Это действительно сложный соперник. Мы едем туда, чтобы добиться чего-то уникального, чтобы выйти в полуфинал… Мы должны играть с правильным настроем и быть стабильными в тяжёлые моменты, которые у нас будут", - сказал тренер.