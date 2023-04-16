Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стеллини: Нам необходимо изменить мышление. Мы должны сделать шаг вперед
Коуч хочет, чтобы его команда демонстрировала прогресс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини высказался о поражении в домашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (2:3).
"Сыграет ли Санчес в следующем матче? Если нам будет нужно, то да. Он профессиональный игрок. Нам нужно стать сильнее как команда.
Но я повторяю, что мы должны были давить больше, когда забили первый гол. Мы здесь, чтобы поговорить о другой ситуации. Нам необходимо изменить мышление. Не только Давинсон, но и вся команда должна быть внимательнее и сделать шаг вперёд.
У нас есть такая привычка, это не первый раз, мы делаем это давно. Мы должны быть идеальными в обороне. Сегодня мы не сыграли идеальным образом, потому что позволили им забить двумя своими ошибками. Это не тактические проблемы, это индивидуальные ошибки", - сказал тренер.
Популярное сейчас
- Шахтер – Львов. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Украины
- Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2023
- Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
Новости по теме
- 19:12 Зарубежные АПЛ. Тоттенхэм - Борнмут 2:3. Никто не хочет занимать четвертое место
- 12:24 Прогнозы на футбол Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023
- 01:00 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2023