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Стеллини: Нам необходимо изменить мышление. Мы должны сделать шаг вперед

Англия
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Коуч хочет, чтобы его команда демонстрировала прогресс

Стеллини: Нам необходимо изменить мышление. Мы должны сделать шаг вперед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Кристиан Стеллини высказался о поражении в домашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (2:3).

"Сыграет ли Санчес в следующем матче? Если нам будет нужно, то да. Он профессиональный игрок. Нам нужно стать сильнее как команда.

Но я повторяю, что мы должны были давить больше, когда забили первый гол. Мы здесь, чтобы поговорить о другой ситуации. Нам необходимо изменить мышление. Не только Давинсон, но и вся команда должна быть внимательнее и сделать шаг вперёд.

У нас есть такая привычка, это не первый раз, мы делаем это давно. Мы должны быть идеальными в обороне. Сегодня мы не сыграли идеальным образом, потому что позволили им забить двумя своими ошибками. Это не тактические проблемы, это индивидуальные ошибки", - сказал тренер.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Борнмут
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Источник:
Daily Mail

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