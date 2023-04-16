Нападающий из Сербии. Стало известно, кто является ключевой целью Арсенала летом

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович в летнее трансферное окно может стать игроком лондонского "Арсенала". "Канониры" обозначили главные цели на предстоящее межсезонье, куда, помимо серба, входит и Доминик Калверт-Льюин из "Эвертона".

23-летнего Влаховича "Арсенал" пытался приобрести в январе 2022 года, когда тот был футболистом "Фиорентины". Однако сербский форвард выбрал "Ювентус".

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.