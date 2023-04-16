Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий из Сербии. Стало известно, кто является ключевой целью Арсенала летом
Лондонцы уже пытались купить игрока в прошлом
Фото: @juventusfc
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович в летнее трансферное окно может стать игроком лондонского "Арсенала". "Канониры" обозначили главные цели на предстоящее межсезонье, куда, помимо серба, входит и Доминик Калверт-Льюин из "Эвертона".
23-летнего Влаховича "Арсенал" пытался приобрести в январе 2022 года, когда тот был футболистом "Фиорентины". Однако сербский форвард выбрал "Ювентус".
В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.
Популярное сейчас
- Мудрик: Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно
- Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2023
- Усик получил китайского претендента на пояс WBO
- ВИДЕО. Мудрик оформил второй ассист в составе Челси
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО