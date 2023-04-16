  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий из Сербии. Стало известно, кто является ключевой целью Арсенала летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий из Сербии. Стало известно, кто является ключевой целью Арсенала летом

Англия
(1 голосов)

Лондонцы уже пытались купить игрока в прошлом

Нападающий из Сербии. Стало известно, кто является ключевой целью Арсенала летом

Фото: @juventusfc

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович в летнее трансферное окно может стать игроком лондонского "Арсенала". "Канониры" обозначили главные цели на предстоящее межсезонье, куда, помимо серба, входит и Доминик Калверт-Льюин из "Эвертона".

23-летнего Влаховича "Арсенал" пытался приобрести в январе 2022 года, когда тот был футболистом "Фиорентины". Однако сербский форвард выбрал "Ювентус".

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Арсенал Зинченко попытается в четвертый раз подряд победить Вест Хэм. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Вест Хэма. Украинец травмирован
yellow-arrow
Гюндоган согласовал контракт с Барселоной, - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Душан Влахович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Insider

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде