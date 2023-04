АПЛ. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера и вернулся в тройку лидеров

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" победил "Ноттингем" уже четыре раза, включая сегодняшний матч. Общий счет – 10:0. Достаточно удобный соперник для "манкунианцев", который подтвердил эту роль и сегодня.

Однако матч начался с неожиданной проблемы для гостей. Забитцер травмировался на предматчевой разминке и его экстренно в основе заменил Эриксен. С другой стороны есть определенный позитив, ведь впервые за долгое время в старте МЮ вышло основное трио, которое забетонировало игру гостей: Каземиро-Эриксен-Фернандеш.

Главной проблемой для МЮ был Кейлор Навас. Уже на второй минуте он спас хозяев после прострела Фернандеша. Потом еще и парировал мощный удар Бруну.

Также мешал "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр. Уже на третьей минуте он заработал в свой пассив желтую карточку, а на 25-й едва не срезал мяч в свои ворота – попал в штангу после подачи с углового.

Но, несмотря на все проблемы, МЮ открыл счет еще в первом тайме. На 32-й минуте гости удачно пошли в прессинг, благодаря чему удалось быстро вывести Марсьяля на ударную позицию. Его выстрел потянул Навас, а на добивании первым был Антони.

После перерыва давление от "манкунианцев" еще выросло. На 56-й минуте Фернандеш нанес пушечный удар в створ ворот соперника, но Навас невероятным образом перевел мяч в перекладину. Позже костариканский голкипер еще несколько раз спасал хозяев.

На 76-й минуте была поставлена точка в матче. Антони прекрасной разрезной передачей вывел Далота один на один с голкипером и португалец не промахнулся. Первый гол Диогу в АПЛ.

Scoring in front of the travelling Reds! ????#MUFC || #NFOMUN pic.twitter.com/gpq6AzRDdD