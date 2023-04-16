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АПЛ. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера и вернулся в тройку лидеров
Первая гостевая победа "манкунианцев" в чемпионате за два месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
"Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Саймон Хупер
В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" победил "Ноттингем" уже четыре раза, включая сегодняшний матч. Общий счет – 10:0. Достаточно удобный соперник для "манкунианцев", который подтвердил эту роль и сегодня.
Однако матч начался с неожиданной проблемы для гостей. Забитцер травмировался на предматчевой разминке и его экстренно в основе заменил Эриксен. С другой стороны есть определенный позитив, ведь впервые за долгое время в старте МЮ вышло основное трио, которое забетонировало игру гостей: Каземиро-Эриксен-Фернандеш.
Главной проблемой для МЮ был Кейлор Навас. Уже на второй минуте он спас хозяев после прострела Фернандеша. Потом еще и парировал мощный удар Бруну.
Также мешал "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр. Уже на третьей минуте он заработал в свой пассив желтую карточку, а на 25-й едва не срезал мяч в свои ворота – попал в штангу после подачи с углового.
Но, несмотря на все проблемы, МЮ открыл счет еще в первом тайме. На 32-й минуте гости удачно пошли в прессинг, благодаря чему удалось быстро вывести Марсьяля на ударную позицию. Его выстрел потянул Навас, а на добивании первым был Антони.
???? @Antony00 enjoyed that! #MUFC || #NFOMUN pic.twitter.com/zZYpV2zf2I— Manchester United (@ManUtd) April 16, 2023
После перерыва давление от "манкунианцев" еще выросло. На 56-й минуте Фернандеш нанес пушечный удар в створ ворот соперника, но Навас невероятным образом перевел мяч в перекладину. Позже костариканский голкипер еще несколько раз спасал хозяев.
На 76-й минуте была поставлена точка в матче. Антони прекрасной разрезной передачей вывел Далота один на один с голкипером и португалец не промахнулся. Первый гол Диогу в АПЛ.
Scoring in front of the travelling Reds! ????#MUFC || #NFOMUN pic.twitter.com/gpq6AzRDdD— Manchester United (@ManUtd) April 16, 2023
По ходу встречи появился Ваут Вегхорст. Если Марсьяль еще неплохо поработал на атаку, то нидерландский нападающий за 20 минут запомнился только желтой карточкой за отмашку. Сдали нервы у Вегхорста на исходе поединка.
"Манчестер Юнайтед" впервые с 12 февраля победил в гостевом поединке АПЛ. “Манкунианцы” воспользовались поражением “Ньюкасла” и поднялись на чистое третье место. Теперь для них важно перенести это настроение на ответный матч четвертьфинала ЛЕ против "Севильи", который состоится в ближайший четверг. Позиции “Ноттингема Форест” неизменны: “лесники” продолжают находиться в зоне вылета на 18 позиции.
"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Антони 32, Далот 76
Ноттингем: Навас – Фелипе, Маккенна (Деннис 81), Ниакате – Уильямс, Фройлер (Мангала 65), Данилу, Лоди – Гиббс-Уайт (Лингард 88) – Авонии (Сарридж 65), Джонсон
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Далот – Каземиро, Эриксен (Фред 79) – Антони, Фернандеш, Санчо – Марсьяль (Вегхорст 72)
Предупреждения: Уильямс 67, Мангала 83 – Магуайр 3, Вегхорст 90+3
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