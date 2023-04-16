АПЛ. Манчестер Юнайтед уверенно обыграл аутсайдера и вернулся в тройку лидеров

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" победил "Ноттингем" уже четыре раза, включая сегодняшний матч. Общий счет – 10:0. Достаточно удобный соперник для "манкунианцев", который подтвердил эту роль и сегодня.

Однако матч начался с неожиданной проблемы для гостей. Забитцер травмировался на предматчевой разминке и его экстренно в основе заменил Эриксен. С другой стороны есть определенный позитив, ведь впервые за долгое время в старте МЮ вышло основное трио, которое забетонировало игру гостей: Каземиро-Эриксен-Фернандеш.

Главной проблемой для МЮ был Кейлор Навас. Уже на второй минуте он спас хозяев после прострела Фернандеша. Потом еще и парировал мощный удар Бруну.

Также мешал "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр. Уже на третьей минуте он заработал в свой пассив желтую карточку, а на 25-й едва не срезал мяч в свои ворота – попал в штангу после подачи с углового.

Но, несмотря на все проблемы, МЮ открыл счет еще в первом тайме. На 32-й минуте гости удачно пошли в прессинг, благодаря чему удалось быстро вывести Марсьяля на ударную позицию. Его выстрел потянул Навас, а на добивании первым был Антони.

После перерыва давление от "манкунианцев" еще выросло. На 56-й минуте Фернандеш нанес пушечный удар в створ ворот соперника, но Навас невероятным образом перевел мяч в перекладину. Позже костариканский голкипер еще несколько раз спасал хозяев.

На 76-й минуте была поставлена точка в матче. Антони прекрасной разрезной передачей вывел Далота один на один с голкипером и португалец не промахнулся. Первый гол Диогу в АПЛ.

По ходу встречи появился Ваут Вегхорст. Если Марсьяль еще неплохо поработал на атаку, то нидерландский нападающий за 20 минут запомнился только желтой карточкой за отмашку. Сдали нервы у Вегхорста на исходе поединка.

"Манчестер Юнайтед" впервые с 12 февраля победил в гостевом поединке АПЛ. “Манкунианцы” воспользовались поражением “Ньюкасла” и поднялись на чистое третье место. Теперь для них важно перенести это настроение на ответный матч четвертьфинала ЛЕ против "Севильи", который состоится в ближайший четверг. Позиции “Ноттингема Форест” неизменны: “лесники” продолжают находиться в зоне вылета на 18 позиции.

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Антони 32, Далот 76

Ноттингем: Навас – Фелипе, Маккенна (Деннис 81), Ниакате – Уильямс, Фройлер (Мангала 65), Данилу, Лоди – Гиббс-Уайт (Лингард 88) – Авонии (Сарридж 65), Джонсон

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Далот – Каземиро, Эриксен (Фред 79) – Антони, Фернандеш, Санчо – Марсьяль (Вегхорст 72)

Предупреждения: Уильямс 67, Мангала 83 – Магуайр 3, Вегхорст 90+3