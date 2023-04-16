Букайо Сака после ничьи с Вест Хэмом извинился за незабитый пенальти

В рамках 31-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде упустил победу в матче с "Вест Хэмом" (2:2). Подопечные Микеля Артеты очень мощно начали поединок, дважды поразив ворота "молотобойцев" в первые 10 минут. Однако после этого дважды пропустили и не сумели реализовать заработанный пенальти.

11-метровый удар на 52-й минуте встречи не реализовал Букайо Сака.

После поединка английский вингер в своем инстаграмме попросил прощения у фанатов "канониров".