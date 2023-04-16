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Букайо Сака после ничьи с Вест Хэмом извинился за незабитый пенальти

Англия
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Мог забить 3-й гол в игре против "молотобойцев"

Букайо Сака после ничьи с Вест Хэмом извинился за незабитый пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 31-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде упустил победу в матче с "Вест Хэмом" (2:2). Подопечные Микеля Артеты очень мощно начали поединок, дважды поразив ворота "молотобойцев" в первые 10 минут. Однако после этого дважды пропустили и не сумели реализовать заработанный пенальти.

11-метровый удар на 52-й минуте встречи не реализовал Букайо Сака.

После поединка английский вингер в своем инстаграмме попросил прощения у фанатов "канониров".

"Независимо от результата, я всегда буду брать на себя ответственность. Извините, "канониры". Я сделаю все возможное, чтобы исправить это", - написал Букайо.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Букайо Сака
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