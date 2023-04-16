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Букайо Сака после ничьи с Вест Хэмом извинился за незабитый пенальти
Мог забить 3-й гол в игре против "молотобойцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде
11-метровый удар на 52-й минуте встречи не реализовал Букайо Сака.
После поединка английский вингер в своем инстаграмме попросил прощения у фанатов "канониров".
"Независимо от результата, я всегда буду брать на себя ответственность. Извините, "канониры". Я сделаю все возможное, чтобы исправить это", - написал Букайо.
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