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Артета: Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне

Англия
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Наставник "канониров" о ничьей с "молобойцами"

Артета: Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Вест Хэмом" в рамках 31-го тура АПЛ.

"Это огромное разочарование. Мы снова отлично начали игру. Мы полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли нашу целеустремленность.

Мы дали сопернику надежду, допустили плохой пенальти и слишком уважительно относились к ним. Мы попали в американские горки, где может происходить что угодно.

Я не увидел целеустремленности, которая требовалась, чтобы забить 3-й и 4-й голы. Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне", - рассказал коуч "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
BBC

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