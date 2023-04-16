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Артета: Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне
Наставник "канониров" о ничьей с "молобойцами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Это огромное разочарование. Мы снова отлично начали игру. Мы полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли нашу целеустремленность.
Мы дали сопернику надежду, допустили плохой пенальти и слишком уважительно относились к ним. Мы попали в американские горки, где может происходить что угодно.
Я не увидел целеустремленности, которая требовалась, чтобы забить 3-й и 4-й голы. Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне", - рассказал коуч "канониров".
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