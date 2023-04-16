Артета: Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Вест Хэмом" в рамках 31-го тура АПЛ.

"Это огромное разочарование. Мы снова отлично начали игру. Мы полностью контролировали ситуацию, но после этого потеряли нашу целеустремленность.

Мы дали сопернику надежду, допустили плохой пенальти и слишком уважительно относились к ним. Мы попали в американские горки, где может происходить что угодно.

Я не увидел целеустремленности, которая требовалась, чтобы забить 3-й и 4-й голы. Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне", - рассказал коуч "канониров".