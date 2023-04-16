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Тен Хаг: Это солидная игра. Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0
Наставник "МЮ" о домашней победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал
"Это солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Если я за что-то могу критиковать, то только за то, что счет должен быть больше. Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0. Мы не реализовали много моментов.
К тому же, хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их нужно реализовывать. Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Он забил гол и оформил ассист. Начало матча было не очень хорошим для него, но затем он вошел в игру и представлял опасность для соперника.
Антони добавляет в своей игре, он становится лучше. В матче с "Эвертоном" он создал много моментов, но не забил. Поэтому я рад, что Антони сегодня отличился голом. Он мог забить еще один гол, если бы Ван-Бисака не заблокировал его удар", - рассказал коуч "красных дьяволов".
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