Тен Хаг: Это солидная игра. Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победу над "Ноттингемом" в рамках 31-го тура АПЛ.

"Это солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Если я за что-то могу критиковать, то только за то, что счет должен быть больше. Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0. Мы не реализовали много моментов.

К тому же, хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их нужно реализовывать. Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Он забил гол и оформил ассист. Начало матча было не очень хорошим для него, но затем он вошел в игру и представлял опасность для соперника.

Антони добавляет в своей игре, он становится лучше. В матче с "Эвертоном" он создал много моментов, но не забил. Поэтому я рад, что Антони сегодня отличился голом. Он мог забить еще один гол, если бы Ван-Бисака не заблокировал его удар", - рассказал коуч "красных дьяволов".