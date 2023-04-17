  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм - Арсенал 2:2. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм - Арсенал 2:2. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Чемпионская гонка только набирает ход

Вест Хэм - Арсенал 2:2. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде расписал ничью с "Вест Хэмом". "Канонири" мощно начали матч, дважды поразив ворота "молотобойцев" в первые 10 минут. Однако после этого подопечные Микеля Артеты дважды пропустили и не смогли реализовать пенальти. Александр Зинченко не участвовал в этом поединке из-за травмы. После этого тура "Арсенал" опережает "Ман Сити" на 4 очка (однако у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе). В свою очередь "Вест Хэм" идет на 15-й позиции.

Чемпионат Англии, 31-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Арсенал” 2:2

Голы: Бенрахма 33 (пен.), Боуэн 54 – Жезус 7, Эдегор 10

На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо)

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг: Это солидная игра. Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0
yellow-arrow
Артета: Давление на счет чемпионской гонки осталось на том же уровне
yellow-arrow
Букайо Сака после ничьи с Вест Хэмом извинился за незабитый пенальти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде