Вест Хэм - Арсенал 2:2. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов

В рамках 31-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде расписал ничью с "Вест Хэмом". "Канонири" мощно начали матч, дважды поразив ворота "молотобойцев" в первые 10 минут. Однако после этого подопечные Микеля Артеты дважды пропустили и не смогли реализовать пенальти. Александр Зинченко не участвовал в этом поединке из-за травмы. После этого тура "Арсенал" опережает "Ман Сити" на 4 очка (однако у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе). В свою очередь "Вест Хэм" идет на 15-й позиции.

Чемпионат Англии, 31-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Арсенал” 2:2

Голы: Бенрахма 33 (пен.), Боуэн 54 – Жезус 7, Эдегор 10

На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо)