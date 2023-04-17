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Вест Хэм - Арсенал 2:2. Без Зинченко. Обзор матча и видео голов
Чемпионская гонка только набирает ход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура АПЛ "Арсенал" на выезде расписал ничью с "Вест Хэмом". "Канонири" мощно начали матч, дважды поразив ворота "молотобойцев" в первые 10 минут. Однако после этого подопечные Микеля Артеты дважды пропустили и не смогли реализовать пенальти. Александр Зинченко не участвовал в этом поединке из-за травмы. После этого тура "Арсенал" опережает "Ман Сити" на 4 очка (однако у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе). В свою очередь "Вест Хэм" идет на 15-й позиции.
Чемпионат Англии, 31-й тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”
Голы: Бенрахма 33 (пен.), Боуэн 54 – Жезус 7, Эдегор 10
На 52-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо)
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