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Игрок запаса Баварии может стать заменой Беллингема для Ливерпуля
Возможность для нидерландца получить игровое время
Фото: twitter.com/FCBayern
"Ливерпуль" переключился на Райана Гравенберха, после того как выбыл из гонки за Джудом Беллингемом из-за его высокой цены. Голландский хавбек может стать центром перестройки клуба.
Сообщается, что при Нагельсманне было маловероятно, что Гравенберх покинет клуб летом, но с приходом Тухеля ситуация поменялась. Полузащитник может покинуть клуб летом, уйдя в аренду или полноценным трансфером.
Ожидается, что трансфер 20-летнего нидерландца обойдется в 30 миллионов евро.
В этом сезоне Райан провел за "Баварию" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 26 минут.
Ранее сообщалось, что игрока также хочет приобрести "Арсенал".
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