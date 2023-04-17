Игрок запаса Баварии может стать заменой Беллингема для Ливерпуля

"Ливерпуль" переключился на Райана Гравенберха, после того как выбыл из гонки за Джудом Беллингемом из-за его высокой цены. Голландский хавбек может стать центром перестройки клуба.

Сообщается, что при Нагельсманне было маловероятно, что Гравенберх покинет клуб летом, но с приходом Тухеля ситуация поменялась. Полузащитник может покинуть клуб летом, уйдя в аренду или полноценным трансфером.

Ожидается, что трансфер 20-летнего нидерландца обойдется в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Райан провел за "Баварию" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 26 минут.

Ранее сообщалось, что игрока также хочет приобрести "Арсенал".