Арсенал превзошел себя, но этого недостаточно, чтобы отобрать титул у Манчестер Сити

Несмотря на две подряд ничьи “Арсенал” остается лидером чемпионата Англии. “Манчестер Сити” все еще отстает на четыре очка, сыграв на матч меньше. Судьба титула остается в руках “Арсенала”. Однако игра с “Вест Хэмом” может стать поворотным моментом в борьбе за чемпионство. Впервые в своей истории “Арсенал” не смог выиграть в двух подряд матчах, выигрывая в них по 2:0. И против “Ливерпуля”, и против “Вест Хэма” команда Микеля Артеты в какой-то момент просто останавливалась, позволяя соперникам вернуться в игру и сделать камбек. Бескомпромиссная борьба против “Манчестер Сити”, самой эффективной и богатой команды лиги под руководством величайшего тренера современности, все же ложится тяжелым грузом на ноги и плечи футболистов “Арсенала” и давит на них психологически.

Как можно опередить “Манчестер Сити”? “Ливерпуль” в трех последних сезонах набирал 97, 99 и 92 очка, и только один раз выиграл национальное первенство.

“Арсеналу” осталось провести еще семь матчей, но команда Артеты уже показала свой лучший результат по набранным очкам за последние шесть лет. Если “Арсенал” проиграет “Сити”, но выиграет оставшиеся шесть поединков, у “канониров” будет 92 очка, это будет лучший результат клуба в истории АПЛ, даже знаменитый чемпионский “Арсенал” Венгера 2003/04, не проигравший ни одного матча, набрал 90 пунктов. Но и этого для победы будет недостаточно. Таким нечеловеческие стандарты задает своим соперникам “Манчестер Сити”.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 31 23 5 3 74-31 +43 74 2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70 3 "Манчестер Юнайтед" 30 18 5 7 46-37 +9 59 4 "Ньюкасл" 30 15 11 4 48-24 +24 56 5 "Тоттенхэм" 31 16 5 10 57-45 +12 53 6 "Астон Вилла" 31 15 5 11 44-40 +4 50 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49 8 "Ливерпуль" 29 12 8 9 50-35 +15 44

Можно надеяться, что отвлекающим фактором “Сити” станет участие в Лиге чемпионов, но как показывает история, когда “горожане” включает весной свою максимальную скорость, они не чувствуют никаких преград. “Манчестер Сити” выиграл десять последних матчей во всех турнирах, в шести последних встречах “горожане” забили 28 голов. Даже самая поверхностная оценка всех факторов борьбы за чемпионство в сезоне 2022/23 указывает на то, что золото в пятый раз за последние шесть сезонов возьмет “Манчестер Сити”.

Календарь и соперники

В конце сезона команда, которая борется за выживание (“Лидс”, “Эвертон” или “Ноттингем Форест”), может создать фавориту больше проблем, чем середняк, который не имеет турнирных задач (“Фулхэм” или “Челси”). Но все же на то они и аутсайдеры, если проводят слабый сезон, и шансы фаворита в таких матчах будут оцениваться выше.

И “Манчестер Сити”, и “Арсенал” сыграют против “Брайтона” и “Челси”, а также проведут по три игры с аутсайдерами.. Но у “горожан” больше нет матчей против соперников из топ-4, а “Арсеналу” предстоит выезд на “Сент-Джеймс Парк”. “Ньюкасл” на его поле в этом сезоне побеждал только “Ливерпуль”.

Календарь Арсенала в АПЛ

Исходя из уровня сложности соперников и нынешних тенденций по набору очков, “Манчестер Сити”, согласно моделям статистических компаний, является фаворитом чемпионский гонки. Opta дает “горожанам” 65.6% шансов на титул, портал fivethirtyeight – 66%.

Календарь Манчестер Сити в АПЛ

Глубина состава

На днях Фил Фоден восстановится после своей операции по удалению аппендицита, и у “Манчестер Сити” не будет ни одного травмированного футболиста. Гвардиола позволяет себе мариновать в запасе Уокера и Лапорта, игроками ротации являются Альварес, Марез, Силва.

“Арсенал” на протяжении всего сезона испытывает проблемы с травмами. Часто пропускает матчи Зинченко, несколько месяцев не играл Жезус, когда бразилец восстановился, вылетел успешно заменявший его Нкетиа. Вылетевший до конца сезона Томиясу успешно может закрыть все позиции в линии защиты, и Артете очень пригодилась бы его универсальность. Роб Холдинг не может делать то, что делает травмированный ныне Салиба, Тирни футболист другого плана, чем Зинченко. Когда один из футболистов стартового состава “Арсенала” вылетает, это всегда сказывается на качестве игре “канониров”.

Трансферы Троссарда и Жоржиньо добавили глубины скамейке запасных, но все же у Гвардиолы выбор футболистов шире и богаче.

Психология

И “Манчестер Сити” и “Арсенал” забили два быстрых гола “Лестеру” (13 минут) и “Вест Хэму” (10 минут) в последнем туре, но если команда Гвардиолы продолжила атаковать, и забила до перерыва еще один гол, и только потом позволила себе сбавить темп, “Арсенал” сразу же выключился после второго гола, хотя “Вест Хэм” казался легкой добычей.

“Мы должны быть безжалостными. Когда игра складывается так, что соперника можно убивать, его нужно убивать. Сегодня мы этого не сделали, а когда не делаешь этого в матче Премьер-лиги, в какой-то ситуация может измениться. При счете 2:0 мы сделали большую ошибку, перестав играть, мы думали, что нам будет очень легко. В этот момент мы дали им надежду”, – сокрушался после матча Артета.

Но тренера “Арсенала” должно беспокоить не только то, что его команда перестала играть, но и то, что после того как “Вест Хэм” сравнял счет, у “канониров” просто не было ни одного голевого момента. Игроки “Арсенала” не смогли найти в себе дополнительную энергию, уверенность и устойчивость, чтобы переломить ход матча. Потеряв контроль над игрой после гола первого гола “Вест Хэма”, “Арсенал” больше не смог его себе вернуть. “Сити” качественно отличается от “канониров” в этом компоненте.

Опыт

В сезоне 2018/19 “Манчестер Сити” Гвардиолы выиграл 14 последних туров. В прошлом сезоне “горожане” выиграли семь из девяти последних матчей, два остальных сыграв вничью. Каждый раз “Сити” обходил на одно очко “Ливерпуль”.

“Манчестер Сити” умеет играть под давлением на длинной дистанции. У “Арсенала” такого опыта нет. Да, в составе “горожан” есть много повидавшие Джака и Парти, Жезус и Зинченко выигрывали титулы с тем же “Сити”. Но не нужно забывать о молодости “Арсенала”, это вторая по среднему возрасту команда лиги, а последний титул “канониры” выигрывали аж в 2004 году. В 31 матче “Арсенал” забил 74 гола, это на 17 мячей больше, чем у третьего “Тоттенхэма”, но все же на четыре меньше, чем у “Сити”. “Канониры” пропустили 31 гол, в среднем один за матч, у “Сити” и здесь показатель лучше (28 в 30 матчах). “Арсенал” в нынешнем сезоне превосходит себя, а команда Гвардиолы просто играет по своим стандартам, кроме того в ее составе появился футболист, который в ближайших турах может установить рекорд лиги по количеству голов за сезон.

И плотный календарь в конце сезона (“Сити” должен сыграть на матч больше в лиге, кроме того есть еще полуфинал Кубка Англии (и возможно финал?), четвертьфинал Лиги чемпионов против “Баварии” с неплохими шансами на следующий раунд) никогда не был преград для команды Гвардиолы. Совсем наоборот. “По нашему опыта, когда мы играем каждые три или четыре дня, мы сохраняем ритм и концентрацию, это нам помогает. Если же играем раз в неделю, то теряем ритм. В конце сезона, когда футболисты видят, что осталось шесть-семь недель, они показывают свой максимум”, – сказал недавно Гвардиола и добавил, что не видит необходимости в ротации.

Матч “Манчестер Сити” – “Арсенал” 26 апреля будет определяющим. Если “канониры” не проиграет, этот результат может дать им уверенность на последние матчи сезона. Победа “Сити” такой надежды не оставит.

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