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Совладелец Челси зашел в раздевалку после поражения от Брайтона. Он напомнил, что 600 миллионов были потрачены ради побед

Англия
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(1 голосов)

Это не так работает

Совладелец Челси зашел в раздевалку после поражения от Брайтона. Он напомнил, что 600 миллионов были потрачены ради побед

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Совладельцы "Челси" Тодд Боэли, Бехдад Эгбали и Хансйорг Висс зашли в раздевалку команды после домашнего поражения от "Барйтона" в 15-го апреля. Руководство обратилось к игрокам после речи главного тренера Френка Лэмпарда.

Тодд Боэли выступил, назвав последние результаты команды "постыдными". Также он напомнил, что 600 миллионов фунтов стерлингов за два последних трансферных окна были потрачены, чтобы побеждать, но команда этого не делает. Руководство не устраивает, что "Челси" занимает место в нижней части турнирной табилцы АПЛ.

Боэли акцентировал внимание на том, что ответный матч с "Реалом", во вторник, 18-го апреля, может спасти сезон. Победа может дать болельщикам повод для гордости.

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Отметим, что поражение против "Брайтона" стало третьим подряд для "синих" и третьим у руля "Челси" для Френка Лэмпарда после возвращения.

"Синие" примут "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов завтра, 18-го апреля, в 22:00.

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В статье: Челси (Лондон) Тодд Боэли
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.04.2023 в 21:55
денег на тренера нормального пожалели - получите! бегают каждый сам по себе))
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.04.2023 в 21:47
Та ж не гроші у футбол грають)))
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