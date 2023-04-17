Тоттенхэм поборется с Челси за Луиса Энрике

"Тоттенхэм" хочет пригласить Луиса Энрике на собеседование, сообщает The Telegraph. "Шпоры" хотят пригласить бывшего главного тренера сборной Испании и готовы за него побороться.

"Челси" уже провел переговоры со специалистом и "шпоры" также хотят предложить бывшему главному тренеру "Барселоны" рандеву. Возможно "Тоттенхэм" пригласит специалиста на этой неделе.

Отмечается, что нет оснований полагать, что Энрике – главная цель "Тоттенхэма", но он очевидно занимает важное место в повестке дня клуба.

Также руководство не уверено, что стоит возвращать Маурисио Почеттино.