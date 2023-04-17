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Тоттенхэм поборется с Челси за Луиса Энрике
Каковы шансы?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Тоттенхэм" хочет пригласить Луиса Энрике на собеседование, сообщает The Telegraph. "Шпоры" хотят пригласить бывшего главного тренера сборной Испании и готовы за него побороться.
"Челси" уже провел переговоры со специалистом и "шпоры" также хотят предложить бывшему главному тренеру "Барселоны" рандеву. Возможно "Тоттенхэм" пригласит специалиста на этой неделе.
Отмечается, что нет оснований полагать, что Энрике – главная цель "Тоттенхэма", но он очевидно занимает важное место в повестке дня клуба.
Также руководство не уверено, что стоит возвращать Маурисио Почеттино.
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