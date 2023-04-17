  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Лидс – Ливерпуль 1:6. Выпустили пару
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Лидс – Ливерпуль 1:6. Выпустили пару

Англия
(1 голосов)

У гостей забили едва ли не все атакующие игроки

АПЛ. Лидс – Ливерпуль 1:6. Выпустили пару

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

"Лидс" – "Ливерпуль" 1:6

Голы: Синистерра 47 – Гакпо 35, Салах 39, 64, Жота 52, 74, Нуньес 90

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Стрейк, Фирпо – Маккенни, Хунке – Гаррисон, Ааронсон, Синистерра – Родриго

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Джонс – Салах, Гакпо, Жота

Предупреждение: Фабинью 42

По теме
yellow-arrow
Лэмпард: Говорить, что мы сломлены – это перебор. Учитывая с кем мы играем и текущую ситуацию, впереди особенный матч
yellow-arrow
Зинченко попал в список претендентов на попадание в команду сезона АПЛ от EA Sports
yellow-arrow
Бавария не собирается продавать Гравенберха
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде