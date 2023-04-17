Англия
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АПЛ. Лидс – Ливерпуль 1:6. Выпустили пару
У гостей забили едва ли не все атакующие игроки
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
"Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
"Лидс" – "Ливерпуль" 1:6
Голы: Синистерра 47 – Гакпо 35, Салах 39, 64, Жота 52, 74, Нуньес 90
Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Стрейк, Фирпо – Маккенни, Хунке – Гаррисон, Ааронсон, Синистерра – Родриго
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Джонс – Салах, Гакпо, Жота
Предупреждение: Фабинью 42
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