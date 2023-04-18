Лисандро Мартинес успешно перенес операцию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

"Все прошло очень хорошо. Большое спасибо за все ваши сообщения. Теперь сосредоточен на восстановлении", — написал Мартинес, прикрепив фото с больничной койки.

Напомним, Мартинес получил перелом пятой плюсневой кости в матче Лиги Европы против "Севильи" (2:2). Аргентинский защитник должен полностью восстановиться к началу следующего сезона.

В этом сезоне Лисандро провел 45 матчей во всех турнирах и забил один гол.