  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лисандро Мартинес успешно перенес операцию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лисандро Мартинес успешно перенес операцию

Англия
(1 голосов)

Защитник выбыл до конца сезона из-за травмы

Лисандро Мартинес успешно перенес операцию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

"Все прошло очень хорошо. Большое спасибо за все ваши сообщения. Теперь сосредоточен на восстановлении", — написал Мартинес, прикрепив фото с больничной койки.

Напомним, Мартинес получил перелом пятой плюсневой кости в матче Лиги Европы против "Севильи" (2:2). Аргентинский защитник должен полностью восстановиться к началу следующего сезона.

В этом сезоне Лисандро провел 45 матчей во всех турнирах и забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Лэмпард: Говорить, что мы сломлены – это перебор. Учитывая с кем мы играем и текущую ситуацию, впереди особенный матч
yellow-arrow
АПЛ. Лидс – Ливерпуль 1:6. Выпустили пар
yellow-arrow
Зинченко попал в список претендентов на попадание в команду сезона АПЛ от EA Sports
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде