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Лисандро Мартинес успешно перенес операцию
Защитник выбыл до конца сезона из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес успешно перенес хирургическое вмешательство. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.
"Все прошло очень хорошо. Большое спасибо за все ваши сообщения. Теперь сосредоточен на восстановлении", — написал Мартинес, прикрепив фото с больничной койки.
Напомним, Мартинес получил перелом пятой плюсневой кости в матче Лиги Европы против "Севильи" (2:2). Аргентинский защитник должен полностью восстановиться к началу следующего сезона.
В этом сезоне Лисандро провел 45 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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