Фоден вернулся к тренировкам за Сити, перед ответной встречей ЛЧ с Баварией

Фил Фоден вернулся к тренировкам с "Манчестер Сити" после удаления аппендицита. Завтра "горожане" сыграют в Мюнхене против "Баварии" в ответном поединке Лиги чемпионов.

Фоден не играл за "Сити" с 23-го марта, так как восстанавливался после операции по удалению аппендицита.

В этом сезоне Фоден провел за "Ман Сити" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 110 миллионов евро.

В Лиге чемпионов в этом сезоне Фоден отличился лишь однажды – против "Севили" (4:0).

