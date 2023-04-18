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Фоден вернулся к тренировкам за Сити, перед ответной встречей ЛЧ с Баварией
Успеет подготовиться к "Баварии"?
Фото: twitter.com/ManCity
Фил Фоден вернулся к тренировкам с "Манчестер Сити" после удаления аппендицита. Завтра "горожане" сыграют в Мюнхене против "Баварии" в ответном поединке Лиги чемпионов.
Фоден не играл за "Сити" с 23-го марта, так как восстанавливался после операции по удалению аппендицита.
В этом сезоне Фоден провел за "Ман Сити" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 110 миллионов евро.
В Лиге чемпионов в этом сезоне Фоден отличился лишь однажды – против "Севили" (4:0).
Phil Foden has returned to Manchester City training ahead of his side’s #UCL quarter-final second leg against Bayern Munich.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 18, 2023
He has been sidelined since March after having his appendix removed while on international duty with England.#MCFC
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