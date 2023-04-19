"Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба

Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба высказался высказался о трансферной политике нового руководства "синих".

"Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб. Есть новый владелец и новое видение.

Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило во времена Романа Абрамовича, когда было много приобретений, но тогда решения были очень умными. "Челси" подписывал таких игроков, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эссьен, меня, Флоран Малуда и так далее.

Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом.