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"Раньше Челси подписывал Чеха, Шевченко, меня...". Дрогба раскритиковал нынешнюю трансферную политику клуба
Легендарный форвард считает, что команде не хватает опытных футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба высказался высказался о трансферной политике нового руководства "синих".
"Я не узнаю свой клуб. Это уже не тот клуб. Есть новый владелец и новое видение.
Конечно, мы пытаемся сравнивать с тем, что происходило во времена Романа Абрамовича, когда было много приобретений, но тогда решения были очень умными. "Челси" подписывал таких игроков, как Петр Чех, Андрей Шевченко, Эрнан Креспо, Майкл Эссьен, меня, Флоран Малуда и так далее.
Это делалось ради завоевания трофеев. Это были футболисты с определенным опытом.
Сейчас стратегия отличается. Клуб делает ставку на молодых игроков. Но тренеру сложно управлять раздевалкой, когда в обойме больше 30 футболистов.
"Челси" не хватает харизматичных лидеров. Клубу нужны игроки, берущие на себя ответственность. Им нужен игрок, приносящий безумие на стадион", - сказал Дрогба.
Напомним, "Челси" по сумме двух матче уступил в 1/4 финала Лиги чемпионов "Реала" и закончил свое выступление в турнире. В чемпионате Англии лондонцы занимают лишь 11-е место.
Владельцем "синих" сейчас является американский бизнесмен Тодд Боэли.
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