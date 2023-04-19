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Рашфорд вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед

Англия
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После полученной травмы Маркус Рашфорд возвращается к тренировкам перед ответным матчем 1/4 ЛЕ с Севильей

Рашфорд вернулся к тренировкам с Манчестер Юнайтед

Фото: https://twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "красных дьяволов" Маркус Рашфорд возвращается к тренировкам после травмы паха, полученной 8 апреля в матче с "Эвертоном".

Звезда сборной Англии забил 27 голов и отдал 8 голевых передач в 47 матчах за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, но был вынужден пропустить два последних выезда из-за травмы.

Как сообщает goal.com, клуб заявил, что Рашфорд должен был выбыть на "несколько игр", но его заметили среди игроков во время тренировки в среду, поскольку Маркус восстановился быстрее, чем ожидалось.

Сейчас форвард готовится к четвертьфинальному ответному матчу Лиги Европы с "Севильей". Их предыдущая встреча закончилась со счетом 2:2

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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