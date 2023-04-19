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Известна приоритетная цель ПСЖ на летнее трансферное окно. Тоттенхэм не будет просто так расставаться с форвардом

Англия
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Кейн ещё не продлил контракт с клубом

Известна приоритетная цель ПСЖ на летнее трансферное окно. Тоттенхэм не будет просто так расставаться с форвардом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" сделал Харри Кейна своей главной целью на летнее трансферное окно. "Шпоры" не расстануться с нападающим за менее чем 100 миллионов евро.

Спортивный директор Луиш Кампуш хочет, чтобы клуб подписал нападающего, но именно цена станет главным препятствием в завершении сделки.

Контракт Кейна рассчитан до лета 2024-го и пока форвард не продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что форвард станет также главной целью "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

В этом сезоне Кейн провел за клуб 42 мачта, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 90 милионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
culturepsg.com

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