Известна приоритетная цель ПСЖ на летнее трансферное окно. Тоттенхэм не будет просто так расставаться с форвардом

"Пари Сен-Жермен" сделал Харри Кейна своей главной целью на летнее трансферное окно. "Шпоры" не расстануться с нападающим за менее чем 100 миллионов евро.

Спортивный директор Луиш Кампуш хочет, чтобы клуб подписал нападающего, но именно цена станет главным препятствием в завершении сделки.

Контракт Кейна рассчитан до лета 2024-го и пока форвард не продлил контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что форвард станет также главной целью "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

В этом сезоне Кейн провел за клуб 42 мачта, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 90 милионов евро.