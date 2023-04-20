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Руководство Челси существенно урежет зарплаты своим футболистам
Это затронет не всю команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболистам "Челси" грозит сокращение зарплаты из-за неудачных результатов в сезоне, пишет The Telegraph.
По информации издания, в контрактах некоторых игроков прописан пункт, по условиям которого их зарплата снизится как минимум на 30% в том случае, если коллектив не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов.
Однако это затронет не всю команду. Это распространится на тех футболистов, которые перешли в "Челси" уже после того как одним из владельцев клуба стал Тодд Боэли.
Напомним, "синие" уступили "Реалу" по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов и закончили свое выступление в турнире. В чемпионате Англии лондонцы занимают лишь 11-е место.
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