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Сити и Юнайтед просят убрать с эмблем изображение корабля из-за асоциаций с работорговлей

Англия
(1 голосов)

Клубы не будут этого делать

Сити и Юнайтед просят убрать с эмблем изображение корабля из-за асоциаций с работорговлей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Активисты в борьбе с дискриминацией призвали начать расследование связей эмблем "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" с отсылками к работорговле. Генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card Гед Гребби приветствует обсуждение данной проблемы.

"Широко задокументировано, что страна получала прибыль от работорговли в Атлантике. Богатство и успех наших городов и индустрии доказанно связаны (с работорговлей), символы этого можно увидеть по всей Великобритании.

Ключевая возможность для антирасизма в сфере образования – поговорить о колониализме, долговременном наследии рабства и о том, как оно проявляется сегодня", – сказал Гребби.

История началась со статьи The Guardian "Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?". В статье ставят вопрос, являются ли эмблемы клубов "символом преступления против человечества?". В статье приводится мнение местного поэта и читателей, которые призывают избавиться от изображения корабля.

Клубы не стали комментировать ситуацию The Telegraph, но отмечается, что они не собираются вносить изменения в эмблемы.

Примечательно, что Манчестер действительно бы одним из главных бенефициаров рабского труда в Великобритании, но все же в меньшей степени чем Ливерпуль и Бристоль.

Сити и Юнайтед просят убрать с эмблем изображение корабля из-за асоциаций с работорговлей - изображение 1
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В статье: АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
20.04.2023 в 18:13
Скільки людей вбито під хрестом, полумесяцем та і под багатьма іншими символами... Давайте ще ніж забороним, бо їм багато вбито! Може досить носитися з "поганим" минулим, а робити все, щоб вбивства та інші злочини не творилися сьогодні та завтра?!
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