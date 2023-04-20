Сити и Юнайтед просят убрать с эмблем изображение корабля из-за асоциаций с работорговлей

Активисты в борьбе с дискриминацией призвали начать расследование связей эмблем "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" с отсылками к работорговле. Генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card Гед Гребби приветствует обсуждение данной проблемы.

"Широко задокументировано, что страна получала прибыль от работорговли в Атлантике. Богатство и успех наших городов и индустрии доказанно связаны (с работорговлей), символы этого можно увидеть по всей Великобритании. Ключевая возможность для антирасизма в сфере образования – поговорить о колониализме, долговременном наследии рабства и о том, как оно проявляется сегодня", – сказал Гребби.

История началась со статьи The Guardian "Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?". В статье ставят вопрос, являются ли эмблемы клубов "символом преступления против человечества?". В статье приводится мнение местного поэта и читателей, которые призывают избавиться от изображения корабля.

Клубы не стали комментировать ситуацию The Telegraph, но отмечается, что они не собираются вносить изменения в эмблемы.

Примечательно, что Манчестер действительно бы одним из главных бенефициаров рабского труда в Великобритании, но все же в меньшей степени чем Ливерпуль и Бристоль.