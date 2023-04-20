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Гвардиола: Для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть Реал. Раньше это была Барселона
Смогут ли "горожане" отомстить за прошлый год
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги чемпионов, в котором "горожане" столкнутся с "Реалом".
"Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть "Реал". Раньше это была "Барселона", а теперь "Мадрид".
"Реал" выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходил трижды и думаем (при Гвардиоле): "Вау", – сказал тренер "горожан".
Полуфинальные матчи пройдут 9-го и 17-го мая. Команды уже сталкивались на этой стадии в прошлом сезоне. Тогда "Реал" прошел "Сити" с общим счетом 6:5.
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