Гвардиола: Для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть Реал. Раньше это была Барселона

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящий полуфинал Лиги чемпионов, в котором "горожане" столкнутся с "Реалом".

"Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть "Реал". Раньше это была "Барселона", а теперь "Мадрид".

"Реал" выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходил трижды и думаем (при Гвардиоле): "Вау", – сказал тренер "горожан".