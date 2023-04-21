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Спортивный директор Тоттенхэма покинул клуб

Англия
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Итальянец не смог оспорить свою дисквалификацию

Спортивный директор Тоттенхэма покинул клуб

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Фабио Паратичи покинул должность спортивного директора "Тоттенхэма", говорится на официальном сайте клуба.

Паратич не смог оспорить свою дисквалификацию, наложенную итальянской федерацией футбола. Напомним, итальянца отстранили от футбольной деятельности на 2,5 года за финансовые махинации во время работы в "Ювентусе".

ФИФА впоследствии поддержала дисквалификацию Фабио и распространила ее на все турниры под своей эгидой.

В конце марта функционер вынужденно ушел в отпуск. После отклонения апелляции он все же решил подать в отставку.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фабио Паратичи
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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