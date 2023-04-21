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Спортивный директор Тоттенхэма покинул клуб
Итальянец не смог оспорить свою дисквалификацию
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Фабио Паратичи покинул должность спортивного директора "Тоттенхэма", говорится на официальном сайте клуба.
Паратич не смог оспорить свою дисквалификацию, наложенную итальянской федерацией футбола. Напомним, итальянца отстранили от футбольной деятельности на 2,5 года за финансовые махинации во время работы в "Ювентусе".
ФИФА впоследствии поддержала дисквалификацию Фабио и распространила ее на все турниры под своей эгидой.
В конце марта функционер вынужденно ушел в отпуск. После отклонения апелляции он все же решил подать в отставку.
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