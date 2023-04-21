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Арсенал - Саутгемптон: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Англия
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Где покажут в прямом эфире матч Арсенал – Саутгемптон, английская Премьер-лига, 21 апреля 2023

Арсенал - Саутгемптон: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Две подряд ничьих Арсенала в чемпионате ставят под сомнение его чемпионские амбиции. Впрочем, и преждевременно хоронить команду Артеты не стоит. Помнится, зимой тоже был спад и разговоры о том, что канониры сдулись. Но Зинченко вернулся после травмы и заставил партнеров стиснуть зубы. На этот раз участие Александра в игре под вопросом, но, уверены, он сам стремится как можно скорее выйти на поле.

Удастся ли канонирам прервать ничейную серию в игре с главным аутсайдером чемпионата, смотрите в пятницу, 21 апреля. Начало матча Арсенал – Саутгемптон в 22:00.

В Украине трансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports (Сетанта Спортс), который есть в подписке различных OTT-платформ, таких как MEGOGO, Sweet TV, You TV, собственно Setanta Sports, а также в кабельных сетях.

Трансляция матча
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Если у вас нет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Арсенал – Саутгемптон онлайн >>>

  • Чехия - Skylink, Canal+ Sport
  • Франция -Canal+ Foot
  • Германия - Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sky Go, WOW
  • Израиль - Sport 2
  • Италия - Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
  • Польша - Viaplay Poland
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Испания - DAZN 1, DAZN, Movistar+
  • Турция - beIN Sports 3 Turkey, beIN CONNECT Turkey
  • Великобритания - SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League
  • США - nbcsports.com, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, UNIVERSO
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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон" Где смотреть футбол
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