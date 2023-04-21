Арсенал - Саутгемптон: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Две подряд ничьих Арсенала в чемпионате ставят под сомнение его чемпионские амбиции. Впрочем, и преждевременно хоронить команду Артеты не стоит. Помнится, зимой тоже был спад и разговоры о том, что канониры сдулись. Но Зинченко вернулся после травмы и заставил партнеров стиснуть зубы. На этот раз участие Александра в игре под вопросом, но, уверены, он сам стремится как можно скорее выйти на поле.

Удастся ли канонирам прервать ничейную серию в игре с главным аутсайдером чемпионата, смотрите в пятницу, 21 апреля. Начало матча Арсенал – Саутгемптон в 22:00.

В Украине трансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports (Сетанта Спортс), который есть в подписке различных OTT-платформ, таких как MEGOGO, Sweet TV, You TV, собственно Setanta Sports, а также в кабельных сетях.

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