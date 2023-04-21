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Арсенал - Саутгемптон: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
Где покажут в прямом эфире матч Арсенал – Саутгемптон, английская Премьер-лига, 21 апреля 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Две подряд ничьих Арсенала в чемпионате ставят под сомнение его чемпионские амбиции. Впрочем, и преждевременно хоронить команду Артеты не стоит. Помнится, зимой тоже был спад и разговоры о том, что канониры сдулись. Но Зинченко вернулся после травмы и заставил партнеров стиснуть зубы. На этот раз участие Александра в игре под вопросом, но, уверены, он сам стремится как можно скорее выйти на поле.
Удастся ли канонирам прервать ничейную серию в игре с главным аутсайдером чемпионата, смотрите в пятницу, 21 апреля. Начало матча Арсенал – Саутгемптон в 22:00.
В Украине трансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports (Сетанта Спортс), который есть в подписке различных OTT-платформ, таких как MEGOGO, Sweet TV, You TV, собственно Setanta Sports, а также в кабельных сетях.
Если у вас нет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Арсенал – Саутгемптон онлайн >>>
- Чехия - Skylink, Canal+ Sport
- Франция -Canal+ Foot
- Германия - Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sky Go, WOW
- Израиль - Sport 2
- Италия - Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV
- Польша - Viaplay Poland
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Испания - DAZN 1, DAZN, Movistar+
- Турция - beIN Sports 3 Turkey, beIN CONNECT Turkey
- Великобритания - SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League
- США - nbcsports.com, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, UNIVERSO
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