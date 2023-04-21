Компани серйозно заинтересовал руководство Челси

Английское издание The Times сообщает, что руководство лондонского "Челси" рассматривает кандидатуру Венсана Компани на пост главного тренера первой команды "синих".

Боссы "пенсионеров" настроены серьезно на счет бельгийского специалиста. Как сообщает источник, работа 37-летнего коуча в "Бернли" произвела положительное впечатление на лондонцев. В частности, "Челси" заинтересовали лидерские качества Венсана и его умение поставить команде комбинационный футбол.

Единственное, что настораживает "синих", так это небольшой тренерский опыт Компани.

Кроме Компани "Челси" рассматривают еще трех кандидатов. Имя одного из них неизвестно, а остальные двое – Маурисио Почеттино и Юлиан Нагельсманн.