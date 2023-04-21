Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компани серйозно заинтересовал руководство Челси
Смущает только небольшой тренерский опыт Венсана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английское издание The Times сообщает, что руководство лондонского "Челси" рассматривает кандидатуру Венсана Компани на пост главного тренера первой команды "синих".
Боссы "пенсионеров" настроены серьезно на счет бельгийского специалиста. Как сообщает источник, работа 37-летнего коуча в "Бернли" произвела положительное впечатление на лондонцев. В частности, "Челси" заинтересовали лидерские качества Венсана и его умение поставить команде комбинационный футбол.
Единственное, что настораживает "синих", так это небольшой тренерский опыт Компани.
Кроме Компани "Челси" рассматривают еще трех кандидатов. Имя одного из них неизвестно, а остальные двое – Маурисио Почеттино и Юлиан Нагельсманн.
Популярное сейчас
- Юнион Сент-Жиллуа – главная сенсация евросезона. Их стадион – памятник архитектуры, а команду набрала компьютерная программа
- Третью ночь подряд россияне атакуют Украину шахедами. Под ударом - Киевская и Полтавская области
- Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, Ювентусу вернули 15 очков. Главные новости за 20 апреля
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Новости по теме
- 12:18 Зарубежные На с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ
- 19:50 Зарубежные Лукаку о расизме в адрес Компани: Нахер вас и ваши хэштеги. Переходите к реальным действиям
- 07:58 Зарубежные Кресты на козле отпущения. Ромелу Лукаку есть что доказывать в Интере