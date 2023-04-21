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Арсенал - Саутгемптон: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Зинченко вернулся после травму
фото из свободных источников
Календарь 32-го тура чемпионата Англии открывает матч пятницы, в котором лондонский "Арсенал" сыграет дома против "Саутгемптона".
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Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился после травмы и выходит в стартовом составе своей команды на этот поединок!
"Канониры" борются за чемпионство, "святые" борются за выживание. Очки нужны и тем и тем. Сможет ли "Саутгемптон" вставить палки в колеса "Арсеналу", который в последних турах выглядел не лучшим образом?
Чемпионат Англии. 32-й тур
21 апреля. Начало в 22:00
"Арсенал" - "Саутгемптон"
Трансляция – Setanta Sports+
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