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Арсенал хочет летом подписать Маунта

Англия
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"Канониры" следят за ситуацией с Мейсоном

Арсенал хочет летом подписать Маунта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский портал Goal.com сообщает, что лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

"Канониры" следят за ситуацией с английским хавбеком - раньше была информация, что Мэйсон не будет продлевать контракт с "пенсионерами" и покину клуб по завершению этого сезона.

В этом сезоне на клубном уровне 24-летний Маунт провел 35 матчей, забил 3 и оформил 6 ассистов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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Источник:
Goal.com

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