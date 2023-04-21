Арсенал хочет летом подписать Маунта

Английский портал Goal.com сообщает, что лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

"Канониры" следят за ситуацией с английским хавбеком - раньше была информация, что Мэйсон не будет продлевать контракт с "пенсионерами" и покину клуб по завершению этого сезона.

В этом сезоне на клубном уровне 24-летний Маунт провел 35 матчей, забил 3 и оформил 6 ассистов.