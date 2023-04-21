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Арсенал хочет летом подписать Маунта
"Канониры" следят за ситуацией с Мейсоном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский портал Goal.com сообщает, что лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании атакующего полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
"Канониры" следят за ситуацией с английским хавбеком - раньше была информация, что Мэйсон не будет продлевать контракт с "пенсионерами" и покину клуб по завершению этого сезона.
В этом сезоне на клубном уровне 24-летний Маунт провел 35 матчей, забил 3 и оформил 6 ассистов.
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Источник:Goal.com
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