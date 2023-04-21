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Невилл: Это очень странно. Зинченко нужно было разобраться с защитниками, а не созвать команду
Гари не понял поступка Александра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт Sky Sports Гарри Невилл прокомментировал инцидент с участием Александра Зинченко. Украинский защитник в матче против "Саутгемптона" при счете 0:2
"На стадионе все шокированы. Он созывает команду для разговора. Ему было бы лучше разобраться с центральными защитниками, чем созвать комаонду.
Это очень странно. Очень странно. Эдегор спорит с ним, спрашивает "происходящее", но все это немного странно", - сказал Невилл.
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