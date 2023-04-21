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Невилл: Это очень странно. Зинченко нужно было разобраться с защитниками, а не созвать команду

Англия
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(1 голосов)

Гари не понял поступка Александра

Невилл: Это очень странно. Зинченко нужно было разобраться с защитниками, а не созвать команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт Sky Sports Гарри Невилл прокомментировал инцидент с участием Александра Зинченко. Украинский защитник в матче против "Саутгемптона" при счете 0:2 собрал игроков "канониров" для разговора.

"На стадионе все шокированы. Он созывает команду для разговора. Ему было бы лучше разобраться с центральными защитниками, чем созвать комаонду.

Это очень странно. Очень странно. Эдегор спорит с ним, спрашивает "происходящее", но все это немного странно", - сказал Невилл.

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон" Александр Зинченко
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Источник:
talksport.com

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
22.04.2023 в 00:29
Я хочу чтобы и в УПЛ были такие сюрпризи..Чемпионат стал бы интереснее
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