Невилл: Это очень странно. Зинченко нужно было разобраться с защитниками, а не созвать команду

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас эксперт Sky Sports Гарри Невилл прокомментировал инцидент с участием Александра Зинченко. Украинский защитник в матче против "Саутгемптона" при счете 0:2 собрал игроков "канониров" для разговора.

"На стадионе все шокированы. Он созывает команду для разговора. Ему было бы лучше разобраться с центральными защитниками, чем созвать комаонду.

Это очень странно. Очень странно. Эдегор спорит с ним, спрашивает "происходящее", но все это немного странно", - сказал Невилл.