АПЛ. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Лидер едва вырвал ничью в матче против аутсайдера

Английская Премьер-лига, 32-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Третья подряд ничья для "канониров" на завершающем этапе чемпионской гонки. О том, что это может дорого стоить, и речи нет. Но это ведь не только провал в турнирной таблице, но и психологический тоже. А как еще иначе объяснить, что лидер АПЛ на 14-й минуте "горит" дома аутсайдеру чемпионата 0:2?

4 марта "Арсенал" на "Эмирейтс" пропустил гол на первой минуте матча от претендента на вылет "Борнмута". Сегодня "канониры" повторили этот "подвиг". Рамсдейл отдал очень опрометчивый пас на своего центрбека, того сразу же обокрал Алькарас и пробил точно в угол из-за пределов штрафной.

Через 13 минут тот же 20-летний аргентинский нападающий записал в свой актив еще и ассист. Он вывел на свидание с голкипером Уолкота – тот не ошибся. Не праздновал Тео гол в ворота своей бывшей команды.

Зинченко, как настоящий лидер, собрал команду вокруг себя. Он постарался завести ее, потому что "канониры" сделали определенную благотворительную паузу продолжительностью в 15 минут, дав поиграть в свое удовольствие сопернику.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Только после этого "Арсенал" включился. Но "Саутгемптон" уже изрядно осел вблизи своей штрафной. Имели на то полное право – уже вели в счете 2:0, что для них очень необычно. В последний раз они имели такое преимущество в АПЛ еще в прошлом сезоне.

"Канониры" часто меняли фланги атак – это помогало разрушать оборонительные редуты соперника. На 18-й минуте Зинченко с левой части штрафной прострелил, но Мартинелли совсем чуть-чуть не успел к мячу. Через две минуты бразилец все-таки забил: на этот раз Сака обострил с правой бровки, а 21-летний вингер в касание пробил мимо голкипера.

"Саутгемптон" играл чисто на контратаках, как и в первые минуты. "Арсенал" вымучивал соперника и только перед перерывом создал моменты. Хозяева могли даже сравнивать счет. Один из эпизодов был очень опасен. В нем "святых" спас автор двух результативных действий Алькарас, который вынес мяч из ленты ворот после удара Мартинелли. Аргентинец – настоящий герой первого тайма.

В перерыве тренер “Саутгемптона” поменял Алькараса и вместо него выпустил защитника Лянко. Учитывая большое давление от "Арсенала" действительно нужно было укрепить оборону. Наиболее интересно то, что именно защитники снова вывели "святых" на два гола вперед. После подачи углового центрбек Белла-Кочап сбросил на своего партнера по обороне Чалета-Цара, который забил свой дебютный гол в АПЛ.

Некоторые игроки в "Арсенала" выпадали из игры. Очень не хватало Джаки, который утром перед игрой заболел. Его в старте заменил Виейра, самый “яркий” момент которого состоялся на 55-й минуте, когда он заводил болельщиков на трибунах.

Назревал тот момент, когда "канониры" должны были отыграть хотя бы один гол. Непосредственной опасности у ворот соперника не было, но давление очень сильно ощущалось. В конце концов, свою назойливость подопечные Артеты воплотят в два забитых мяча. На 88-й минуте это позволило сделать прекрасная индивидуальная игра от Эдегора – норвежец обводным ударом положил мяч в угол, а спустя еще две минуты Сака не промахнулся с добивания в пустые ворота.

Martin Odegaard’s game by numbers vs. Southampton:



86% pass accuracy

80 touches

33/37 final third passes completed

2 ball recoveries

2 ground duels won

1 key pass

1 goal



Kickstarted the comeback. ???????? pic.twitter.com/KhLQ8UzXby