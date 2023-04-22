Утраченное счастье… гостей. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором “Арсенал” сыграл против “Саутгемптона”. Поединок, как и три из четырех предыдущих на “Эмирейтс”, завершились ничейным результатом. На этот раз команды забили на двоих шесть голов. Более того, к 88-й минуте гости выигрывали в два мяча, но не смогли удержать преимущество до финального свистка.

"Арсенал" – "Саутгемптон" 3:3

Голы: Мартинелли 20, Эдегор 88, Сака 90 – Алькарас 1, Уолкотт 14, Чалета-Царь 66