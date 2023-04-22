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Утраченное счастье… гостей. Арсенал – Саутгемптон 3:3. Видео голов и обзор матча
"Святые" не досчитались двух очень важных очков только на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором “Арсенал” сыграл против “Саутгемптона”. Поединок, как и три из четырех предыдущих на “Эмирейтс”, завершились ничейным результатом. На этот раз команды забили на двоих шесть голов. Более того, к 88-й минуте гости выигрывали в два мяча, но не смогли удержать преимущество до финального свистка.
Голы: Мартинелли 20, Эдегор 88, Сака 90 – Алькарас 1, Уолкотт 14, Чалета-Царь 66
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