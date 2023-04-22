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Зинченко получил самую низкую оценку в сезоне за матч против Саутгемптона – статистические данные WhoScored
Цифры не всегда показывают события на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Александр Зинченко провел 72 минуты в матче "Арсенала" против "Саутгемптона" в 32-м туре АПЛ (3:3). Его действия на поле за отведенное ему время статистический сайт Who Scored оценил в 5,73.
Это самый низкий балл украинца за весь текущий сезон. Ранее Зинченко получил 5,9 за матч против “Манчестер Юнайтед” в шестом туре.
На счету Зинченко против “Саутгемптона” один удар, восемь процентов от общего владения мячом командой и точность передач 84%. Украинец однажды выиграл борьбу и однажды потерял мяч.
XG (ожидаемые голы) Александра составили показатель 0,03. Кроме того, он записал в свой пассив желтую карточку в компенсированное до первого тайма время. Она стала для украинца третьей в текущем чемпионате. Последующая будет означать дисквалификацию.
На 72-й минуте Зинченко заменил Эдвард Нкетиа.
Всего в текущем сезоне АПЛ Александр провел 24 матча, отличившись одним голом и двумя ассистами.
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